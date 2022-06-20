Чебоксары, 20 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В столице Чувашии на долю троллейбусного управления приходится более половины перевозок. В I квартале 2022 года электрическим транспортом воспользовались свыше 10 млн пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар по итогам планёрки под председательством главы администрации Дениса Спирина.

https://gcheb.cap.ru/ В троллейбусном парке в Чебоксарах

Столичные власти отмечают, что с расширением троллейбусной сети возрос пассажиропоток: рост в январе–марте 2022 года по сравнению с январём-мартом 2021 года составил 4%, за три месяца перевезено 10,4 млн пассажиров. По словам директора МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) Андрея Васильева, на долю единственного муниципального перевозчика приходится более половины перевозок.

Маршруты охватили новые микрорайоны: Садовый, Новый город, Солнечный и Ясная поляна. Максимальный прирост, на 36%, отмечается на маршруте № 14, который продлён до Солнечного микрорайона и жилищного комплекса «Ясная поляна». После ухода нелегального автобусного перевозчика № 49 возрос спрос на троллейбусный маршрут № 22. Также увеличение пассажиропотока (от 3% до 15%) произошло на маршрутах № 3,4,6,10, 20.

За последние три года в парк ЧТУ передано 69 новых троллейбусов, из них 25 — с увеличенным автономным ходом. Сейчас три депо обслуживают 252 пассажирских троллейбуса.

В мэрии отмечают, что несмотря на увеличение числа пассажиров ЧТУ по итогам квартала уходит в убыток на 73,4 млн рублей.

«Причины объективные. Стоимость разовой поездки составляет 25-28 рублей, средний ценник средний ценник с учётом проездного — 20 рублей, при этом себестоимость — 30,1 рублей на одного пассажира. С расширением парка и маршрутов становятся больше амортизационные отчисления: прирост – на 36 518 тыс. рублей, или в 8,7 раза. Проблемой остаётся кредиторская задолженность: она превышает 156 млн рублей, из которых 72% – за электроэнергию», — говорят в администрации Чебоксар.

По словам Андрея Васильева, решать финансовые проблемы помогают меры внутри предприятия. В 2021 году ЧТУ удалось сэкономить 23,1 млн рублей благодаря обновлению троллейбусного парка, переводу подстанций на более низкие цены по электроэнергии, корректировке маршрутов, сдачи в аренду диспетчерского пункта «Агрегатный» и сокращения подготовительно-заключительного времени, проводимого водителями и кондукторами.

По расчётам, в 2022 году будет сэкономлено 29,7 млн рублей за счёт перехода на бескондукторное обслуживание, изменение схем троллейбусов № 6,8,9,11, запуска маршрута № 5, а также сдачи в аренду пунктов «Восточный» и Гладкова».