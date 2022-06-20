Сургут, Югра, 20 июня, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) 13-летний мальчик умер после Сабантуя. Об этом пишут местные СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По данным изданий, он и вся его семья посетили место гуляний и отведали плова. А затем подростку стало плохо. В результате он скончался.

Представители Следственного комитета сообщили журналистам, что по факту произошедшего проводят проверку. По одной из версий, смерть могла произойти из-за аллергии на один из компонентов плова.