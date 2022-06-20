Таллин, , 17:38 — REGNUM

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Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас и его эстонские коллеги инициировали рассмотрение в случае необходимости разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщил эстонский портал DELFI со ссылкой на национальное представительство в главном законодательном органе власти Евросоюза. Предложение Терраса поддержали еще 56 европарламентариев, в том числе, из Эстонии, Латвии, Литвы и Польши

По мнению евродепутатов, Европейский Союз не может легкомысленно относиться к законопроекту Госдумы об аннулировании признания Россией независимости Литвы. Евродепутаты считают, что это стало бы очередным шагом к восстановлению Российской империи.

«Цель Путина — подчинить себе страны, некогда входившие в Советский Союз и разрушить архитектуру европейской безопасности. Конечная цель — разрушить Европейский союз и восстановить Российскую империю», — убежден Террас.

Террас добавил, что Евросоюз не может смотреть сложа руки, как Россия подрывает независимость государств-членов ЕС.

Рихо Террас — командующий Силами обороны Эстонии в 2011–2018 годах, генерал в отставке. Депутат Европейского парламента от партии эстонских националистов «Отечество».