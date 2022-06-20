Новосибирск, , 17:38 — REGNUM Руководитель регионального штаба новосибирского отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Василий Носков назначен заместителем министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что Носков будет курировать молодёжный сектор ведомства.

Василий Носков окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. С 2017 по 2020 годы он был помощником депутата горсовета Новосибирска, а с 2020 года — экспертом отдела по организации и проведению мероприятий Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов.