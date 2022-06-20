20 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили возможность возрождения производства автомобилей в России под известными советскими брендами.

Светлана Рыбина, , 18:41 — REGNUM Заявление автоэксперта Вячеслава Субботина о том, что на территории Российской Федерации могут возродить производство автомобилей под старыми советскими брендами, включая легендарные «Жигули», вызвало неподдельный интерес в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Компоновка автомобиля ВАЗ-2105 Автомобиль ВАЗ-2105. Многокрасочный альбом / Под ред. канд. техн. наук доц. Г. К. Мирзоева. — М.: Машиностроение, 1994

«Первую партию пусть выкупят депутаты для тест-драйва, а мы на это посмотрим», — требует Ева А.

Многие пользователи пришли к выводу, что пора не только восстанавливать запущенные автомобильные заводы на территории России, но и заполнять их производством самых легендарных отечественных автомобилей.

«Так и правильно! Нужно восстанавливать наши заводы и делать внутреннюю конкуренцию в стране. Это даст нам сильный толчок для развития», — убеждена Валентина Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что были бы рады увидеть восставшие из пепла «Жигули», соответствующие всем нормам и требованиям, предъявляемые к современным автомобилям.

«Отличная была машина. Я бы и сейчас взял, если разработать платформу под новые реалии», — пишет Осип Ш.

«Жигули» для своего времени автомобиль просто пушка. В любом сервисе любой мастер всё подчинит, если уж сам криворук. Запчасти в лёгком доступе по приемлемой цене, для жизни отличный автомобиль. Если сделают что-то такое же доступное, то я только за», — написал Роман Л.

Часть людей полагает, что создатели новых автомобилей под советскими брендами могут обратиться к пользователям интернета, чтобы найти для себя пищу для вдохновения.

«В интернете было так много разных вариантов реализации старых советских брендов в новых кузовах. Сделайте вы автомобиль чуть побольше — до размеров C-класса, поставьте нормальный двигатель с турбиной, сделайте новый красивый кузов с отсылкой к оригинальному автомобилю, как это не стесняются делать американцы, и вполне люди будут покупать», — уверен Roman M.

Ряд пользователей сетует, что пришлось на 30 лет забросить производство и модернизацию полюбившихся всем советских автомобилей.

«Простой вопрос: если уж на эти бренды есть свой покупатель и можно их возродить в новом качестве, так какого чёрта это раньше-то не делали? Пока была возможность всё слили французам и клепали, по сути, иностранные автомобили под шильдиком Lada. Из импортных комплектующих по большей части. А сейчас вдруг пора гениальных идей «о своём производстве» настала. Всё у нас не через правильное место, как мне кажется», — поделился своим мнением Олег В.

Нашлись и те, кто отмечает, что перед Россией открывается окно возможностей по выпуску советских марок автомобилей, которые граждане будут воспринимать с теплотой.

«Не было надобности развивать — вот и не развивали. Сейчас надобность появилась. Тем более, что опыт с производством иномарок на территории России уже есть. Учитывая, какое у нас вооружение, автопром просто обязан быть качественным. Надеюсь, подтянут до современного уровня», — написала Ксения Ш.

Напомним, 20 июня автоэксперт Вячеслав Субботин заявил в интервью радио Sputnik о том, что на территории Российской Федерации могут возродить производство автомобилей под старыми советскими брендами, включая легендарные «Жигули».