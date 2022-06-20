Чучковский район, , 17:36 — REGNUM Тела двух мужчин 74 и 32 лет, занимавшихся частным извозом, обнаружены с множественными колото-резаными ранами в селе Голенищево Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным полиции, погибшие взяли пассажиров от вокзалов в Рязани и отправились в Чучковский район. Тела водителей обнаружили у недействующего песчаного карьера, там же находился автомобиль Volkswagen Polo, принадлежавший одному из таксистов.

Оперативники установили подозреваемых в убийстве — в посёлке Авангард задержаны двое местных жителей в возрасте 21 года и 23 лет. По предварительной информации, злоумышленники заказывали такси и убивали водителей, чтобы завладеть их транспортными средствами. Автомобиль второго погибшего Nissan Almera также обнаружен.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.