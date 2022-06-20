Ханты-Мансийск, , 17:30 — REGNUM В Югре окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы окружного департамента промышленности округа и руководителя фермерского хозяйства. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Первому вменяют получение взятки и злоупотребление полномочиями. А второй обвиняется в даче взятки, мошенничестве и покушении на мошенничество. Заместителю главы хозяйства вменяют посредничество в даче взятки, а также мошенничество и покушение на мошенничество.

По данным следствия, предприниматель передал должностному лицу 3400 литров моторного топлива на общую сумму более 160 тыс. рублей. А ещё более 5400 литров на более 260 тыс. и 79 тыс. рублей были переданы другому сотруднику, в том числе 39 тыс. рублей через посредника. Также ему удалось получить субсидию в размере более 3,3 тыс. рублей. Кроме того, следователи выявили и иные преступные эпизоды.