Новосибирск, , 17:31 — REGNUM В Новосибирских вузах сегодня, 20 июня, началась приемная кампания. Однако сайты некоторых образовательных учреждений оказались в этот день недоступны.

Хакер Christopher Schirner

В их числе сайт Новосибирского государственного университета экономики и управления.

«Действительно сервер вуза, как и прочих вузов в России, был под повышенной нагрузкой где-то с 14:00 до 18:00, в связи с этим были сбои с доступом на информационные ресурсы вуза. Техническую сторону проблемы сейчас решают наши специалисты», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе НГУЭУ.

По данным редакции «НГС Новости», также был недоступен сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Но в вузе не считают, что это хакерские атаки.