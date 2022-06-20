Новосибирск, 20 июня, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Новосибирских вузах сегодня, 20 июня, началась приемная кампания. Однако сайты некоторых образовательных учреждений оказались в этот день недоступны.

Christopher Schirner Хакер

В их числе сайт Новосибирского государственного университета экономики и управления.

«Действительно сервер вуза, как и прочих вузов в России, был под повышенной нагрузкой где-то с 14:00 до 18:00, в связи с этим были сбои с доступом на информационные ресурсы вуза. Техническую сторону проблемы сейчас решают наши специалисты», — рассказали ИА REGNUM в пресс-службе НГУЭУ.

По данным редакции «НГС Новости», также был недоступен сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Но в вузе не считают, что это хакерские атаки.