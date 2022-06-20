Мюнхен, Германия, 20 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание As, руководство каталонской «Барселоны» согласилось заплатить мюнхенской «Баварии» 50 миллионов евро за 33-летнего центрфорварда сборной Польши Роберта Левандовского.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Ранее Левандовски заявил о намерении покинуть немецкий клуб, чтобы продолжить карьеру в «Барселоне» под руководством Хави. Текущее соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.