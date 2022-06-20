Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга не зафиксировали исхода иностранных студентов после начала в феврале 2022 года специальной военной операции России на Украине. Об этом 20 июня заявил глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Студенты Irinazybina

«Могу констатировать, что в настоящий момент времени исхода иностранных студентов из вузов Санкт-Петербурга не наблюдается. Поэтому все высшие учебные заведения, приёмные комиссии очень активно работают по этому направлению, поэтому будем, как говорится, цыплят по осени считать», — сказал Максимов.

Глава комитета отметил, что иностранные студенты интересуются всеми направлениями обучения в Петербурге. Это и медицина, и различные научные направления, а также технические, инженерные и IT-специальности.