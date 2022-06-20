Тула, 20 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. 25-летний российский центральный полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев может перейти в грозненский «Ахмат». Об этом 20 июня сообщило издание Sport24.

(сс) Антон Зайцев Аяз Гулиев

В прошедшем сезоне Аяз Гулиев, выступая за тульский «Арсенал», принял участие в 24 турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Гулиев выступает за «Арсенал» с 1 июля 2021 года после перехода из московского «Спартака» на правах свободного агента. Ранее Гулиев также выступал за «Ростов» и «Анжи».

Текущее соглашение Гулиева с тульским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 700 тысяч евро.