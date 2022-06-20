Калуга, , 17:35 — REGNUM В Калужской области завершено 11,4% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2022 года, ещё 45% в процессе выполнения. Об этом 20 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Обновленный фасад дома в калужском посёлке Полотняный Завод Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области

В калужскую региональную программу капитального ремонта включено 7785 многоквартирных домов. В 2022 году капитальный ремонт запланировано провести в 269 многоэтажках и выполнить в них работы на сумму более 1 млрд рублей. На 20 июня договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников заключены на 336 работ на сумму 1 285,03 млн руб., из них оплачены работы на сумму 237,34 млн руб. 39 работ завершены, в процессе выполнения находятся 153 работы. На аукционах осталось осуществить отбор подрядных организаций для выполнения последних четырёх работ на сумму 6,55 млн рублей.

Фонд капитального ремонта продолжает вести работу с неплательщиками взносов. В 2022 году в суд подано 384 заявления на общую сумму 8,04 млн руб. В отношении собственников, не исполнивших добровольно судебные решения о погашении задолженности, заявления направляются судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. С начала 2022 года таких заявлений направлено 1003.

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