Калуга, 20 июня, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области завершено 11,4% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 2022 года, ещё 45% в процессе выполнения. Об этом 20 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Обновленный фасад дома в калужском посёлке Полотняный Завод

В калужскую региональную программу капитального ремонта включено 7785 многоквартирных домов. В 2022 году капитальный ремонт запланировано провести в 269 многоэтажках и выполнить в них работы на сумму более 1 млрд рублей. На 20 июня договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества собственников заключены на 336 работ на сумму 1 285,03 млн руб., из них оплачены работы на сумму 237,34 млн руб. 39 работ завершены, в процессе выполнения находятся 153 работы. На аукционах осталось осуществить отбор подрядных организаций для выполнения последних четырёх работ на сумму 6,55 млн рублей.

Фонд капитального ремонта продолжает вести работу с неплательщиками взносов. В 2022 году в суд подано 384 заявления на общую сумму 8,04 млн руб. В отношении собственников, не исполнивших добровольно судебные решения о погашении задолженности, заявления направляются судебным приставам для принудительного взыскания задолженности. С начала 2022 года таких заявлений направлено 1003.