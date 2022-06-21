21 июня 2022 | Время чтения 6 мин

Во втором туре выборов президента Колумбии победу одержал представитель левых сил Густаво Петро. Это первый случай в колумбийской истории, когда социалист будет управлять страной.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM В Колумбии 19 июня состоялся второй тур выборов президента страны. Победу в нём одержал представитель левой коалиции «Исторический пакт» Густаво Петро, который набрал 50,44% голосов избирателей (это около 11,2 млн человек). Его оппонент, представитель правых Родольфо Эрнандес, получил 47,31% голосов. Уникальный случай: впервые за всю историю независимости Колумбии управлять страной будет представитель левых сил — до этого государством управляли либо консерваторы, либо либералы.

Диего Ривера. Троцкий, Энгельс и Маркс

Попытка номер три

О том, что Густаво Петро имеет шансы на успех, стало понятно весной 2022 года — за несколько месяцев до выборов. Сразу несколько социологических служб единогласно отдали ему первое место на выборах, которые должны были состояться 29 мая. Кстати, это уже не первая попытка Петро занять ключевой пост в стране: в 2018 году он уже выдвигался в президенты от блока «Гуманная Колумбия» и даже получил 25% голосов и вышел во второй тур, однако проиграл в нём нынешнему главе государства Ивану Дуке, набрав 42% (во многом из-за отсутствия поддержки со стороны левоцентриста Серхио Фахардо), а в 2010 году он также пытался стать президентом, но набрал тогда лишь 9% голосов (четвёртое место).

Интересно, что мартовские опросы не давали преимущества Родольфо Эрнандесу: ближайшим соперником Петро, согласно мнению социологов, был кандидат от коалиции «Команда для Колумбии» (Equipo por Colombia) Федерико Гутьеррес, который набирал 19%. Третье по популярности место занял пункт «пустой бюллетень» (16%) — так социологи Колумбии называют граждан, отказывающихся голосовать за кого-либо из кандидатов.

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Повстанец, мэр, президент

У Густаво Петро достаточно интересная биография. Будучи сыном преподавателей, ещё в школе он увлёкся работами Маркса, Энгельса и Ленина, а чуть позже, в 17 лет, вошёл в состав леворадикальной организации «Движение 19 апреля» (М-19), которая обрела определённую известность после штурма Дворца правосудия в Боготе, да и в целом считалась второй по численности партизанской организацией после FARC.

По некоторой информации, сам Петро никогда не участвовал в насильственных акциях, но в конце 80-х он был задержан властями и даже сел в тюрьму на некоторое время. Уже в начале нулевых Густаво Петро был избран в Конгресс по Боготе, где активно вёл свою работу в соответствии с политическими убеждениями, после чего последовало уже упомянутое баллотирование в президенты.

В 2011 году политик становится мэром Боготы, и, несмотря на политические помехи со стороны оппонентов, он сумел добиться ряда успехов в столице. Так, Петро удалось значительно снизить уровень преступности и убийств в городе, привести к минимуму уровень безработицы и провести ряд других общественных реформ. Уже в 2018 году он стал сенатором.

Экология, проблемы экономики и образование

Следует сказать, что Густаво Петро блестяще провёл предвыборную кампанию, избрав в качестве своей тактики поездку по стране и прямое общение с населением Колумбии. В Латинской Америке очень ценят близость к народу — достаточно вспомнить безусловную любовь венесуэльцев к Уго Чавесу, который обожал общаться с населением, решать их проблемы в режиме реального времени и вести своё воскресное многочасовое шоу Aló Presidente, которое заставляло местное население прилипать к телеэкранам.

Сама риторика колумбийского социалиста также затрагивала ключевые проблемы, волнующие бедные слои населения. Колумбия имеет огромные проблемы с электричеством, в стране наблюдается разгул картелей и преступности, и сотни лет правления консерваторов и либералов практически никак не решали эти проблемы.

Густаво Петро открыто говорит: система экономики Колумбии полностью разрушена, и её необходимо перестраивать, но уже с учётом интересов населения и экологической повестки дня. Он также открыто критиковал зависимость страны от экспорта нефти и разгул наркобизнеса в стране и считает необходимым отказаться от поиска новых нефтяных месторождений и развивать другие экономические сферы. Помимо этого, социалист предлагает повысить налог на богатство, снизить налог для малого и среднего бизнеса, развивать экологию и туризм, сделать роль женщин более активной в общественной жизни Колумбии, провести реформу полиции и развивать медицину и сферу образования.

При этом политик не только ездил «в поля», но и активно вёл свои страницы в соцсетях — например, комментировал общественно-политические события, выкладывал видеоотчёты о встрече с населением и даже фотографировался в форме футбольной сборной Колумбии в день матча с Венесуэлой.

Колумбия и Венесуэла Rαge

Нервы Вашингтона

Примечательно, что представители США в лице Энтони Блинкена поспешили поздравить Густаво Петро с победой на выборах президента страны — хотя ещё совсем недавно, в ноябре 2021 года, представительница Конгресса США от республиканцев Мария Эльвира Салазар в ходе заседания подкомитета палаты представителей по иностранным делам подвергла критике социалиста, которого она назвала «вором, социалистом, марксистом и террористом», а её соратник Марко Рубио отметил, что победа Петро будет угрожать демократии в регионе.

Есть отчего понервничать — ведь новоизбранный президент Колумбии пообещал пересмотреть отношения с США, сконцентрировавшись на совместной работе по экологической теме, а ведь ещё совсем недавно Колумбия стала одним из основных союзников Вашингтона вне НАТО.

ЛатАм, объединяйся!

В своей речи перед сторонниками после объявления результатов второго тура Густаво Петро призвал к интеграции всех стран Латинской Америки. По его словам, государства должны сойтись в диалоге, который спасёт человечество, а сам регион «может предложить миру истинное восстановление баланса с природой, чтобы иметь возможность жить, иметь возможность существовать».

Политик также заявил о желании восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой, которые были разорваны в 2019 году после того, как Колумбия признала оппозиционера Хуана Гуайдо действующим венесуэльским президентом.

Почему у правых не получилось?

И всё же — почему у Родольфо Эрнандеса не вышло одержать победу? Следует сказать, что разрыв между кандидатами не был безусловным. При этом сам Эрнандес, кажется, не сделал ничего, что могло бы добавить ему популярности: 77-летний кандидат от «Лиги антикоррупционных правителей» не имел сколь-либо чёткой предвыборной программы, а перед вторым туром и вовсе отказался выполнять решение суда о необходимости проведения дебатов с Петро. Последнее решение Эрнандеса пошатнуло его и без того хлипкие позиции у сомневающихся: будучи замешанным в скандалах с негативной риторикой в отношении женщин и одобрительными высказываниями в адрес Адольфа Гитлера, политик наверняка понимал, что риторически более «подкованный» Густаво Петро на дебатах может вынести его в одну калитку. Но народ воспринял этот шаг как слабость.

При этом правое лобби Колумбии перед вторым туром буквально устроило истерику через подконтрольные СМИ и группы в соцсетях, трубя об угрозе «левого поворота» в случае победы Петро. Впрочем, эта истерия не помогла.

Телеграм-канал «Привет, Фидель!» отмечал, что Густаво Петро поддерживают бедные слои населения, молодёжь и жители прибрежных территорий, а также те, кто живёт за счёт экспорта. Родольфо Эрнандес же имел поддержку богатых слоёв населения, среднего класса и пенсионеров.