Белгород, 20 июня, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Федеральный грант на реализацию своих проектов получит научно-образовательный центр «Инновационные решения в АПК» в Белгородской области, сообщает 20 июня пресс-служба правительства региона.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

Средства в размере почти 120 млн рублей будут потрачены на развитие научно-образовательных проектов, обеспечение деятельности и развитие компетенций.

В белгородский НОЦ входят 74 участника — вузы, научные организации и реального сектора экономики.