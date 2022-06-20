Вашингтон, 20 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Известный актёр Себастиан Стэн появится в новом фильме, производством которого займётся студия A24. Об этом сообщил портал Film.ru 20 июня.

Скриншот страницы Twitter Ivana Себастьян Стэн

Сюжет и название предстоящей картины в настоящий момент неизвестны, однако одним из её продюсеров также выступит Стэн. Отмечается, что главную роль в фильме исполнит Ренате Реинсве.

Напомним, Себастиан Стэн получил массовое признание после серии кинокомиксов «Первый мститель», в котором он сыграл Зимнего солдата. Также снимался в драме «Рэйчел выходит замуж», трагикомедии «Рики и Флэш» и многих других проектах.