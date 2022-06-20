Вильнюс, , 17:22 — REGNUM Нарушений в сфере транзита из России власти Литвы не допускали, сообщает 20 июня МИД республики.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя вызов в МИД России временного поверенного в делах РФ по поводу введённых с 18 июня Вильнюсом ограничительных мер по транзиту грузов в Калининградскую область, внешнеполитическое ведомство Литвы заявило:

«Во время встречи была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область».

Литовский МИД поясняет, что перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяются санкции Евросоюза, продолжается через территорию республики в Калининградскую область, а также в обратном направлении.

Согласно заявлению литовского ведомства, Вильнюс в отношении вышеуказанного транзита не ввёл «никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений». Республика, как отмечается, все лишь «последовательно осуществляет санкции Евросоюза».

МИД Литвы также указал на содержание четвёртого пакета санкций ЕС против России, согласно которому 17 июня вступили в силу европейские ограничительные меры по импорту из РФ чёрных металлов и их перевозке через территорию Евросоюза.

Напомним, 20 июня представителю Литвы в МИД России вручили ноту протеста в связи с введённым республикой без предварительного уведомления Москвы запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Калининградской области прокомментировал ограничение транзита