Симферополь, 20 июня 2022, 17:10 — REGNUM Состояние трёх человек, пострадавших в результате удара со стороны Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза», оценивается как средне тяжёлое. Об этом журналистам сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Врио министра уточнил, что пациенты будут переведены в ожоговое отделение шестой городской больницы Симферополя.
Он добавил, что пострадавших, которым необходима экстренная помощь, нет. Двое человек после оказания амбулаторной помощи были отпущены.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня Украина нанесла удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза».