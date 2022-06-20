Симферополь, 20 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Состояние трёх человек, пострадавших в результате удара со стороны Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза», оценивается как среднетяжёлое. Об этом журналистам сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

«В Черноморскую районную центральную больницу было доставлено трое пострадавших. В основном ожоги и различные травмы. Выехала бригада санавиации», — цитирует Скорупского «Крым 24».

Врио министра уточнил, что пациенты будут переведены в ожоговое отделение шестой городской больницы Симферополя.

«Состояние оценивается как средняя степень тяжести», — уточнил Скорупский.

Он добавил, что пострадавших, которым необходима экстренная помощь, нет. Двое человек после оказания амбулаторной помощи были отпущены.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня Украина нанесла удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза».