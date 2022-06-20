Кемерово, , 17:08 — REGNUM В Кемеровской области с 1 июня увеличен фонд оплаты труда сотрудников государственных учреждений. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«С 1 июня поднимем заработную плату на 10% учителям, воспитателям, врачам, работникам культуры, соцзащиты и всем остальных бюджетных учреждений Кузбасса. Изменения коснутся более 260 тысяч людей. Средства для этого изысканы в бюджете региона», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что предыдущий рост зарплаты бюджетников был в декабре 2021 года.