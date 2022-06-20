Женева, Швейцария, , 17:07 — REGNUM Когда появится новый вирус и новая пандемия — мир не будет к ним готов, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус Who.int

По его словам, мир недостаточно серьезно отнесся к пандемии коронавируса и к рекомендациям ВОЗ.

«Мы должны серьезно отнестись к урокам, которые мы извлекли из этой пандемии и убедиться в выполнении рекомендаций по подготовке мира к новым. Между прочим, мы сейчас в середине пандемии. Мир не готов. Если появится еще один вирус, начнется новая пандемия, мы опять не будем готовы», — сказал глава ВОЗ.

Он также призвал реализовать рекомендации ВОЗ в каждой стране, заявив, что тогда будет предотвращена следующая пандемия.

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