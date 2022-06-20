Москва, 20 июня, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» планирует продать 24-летнего опорного полузащитника сборной Чехии Алекса Крала за 6 миллионов евро. Об этом 20 июня сообщило издание «Советский спорт».

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал

В прошедшем сезоне Алекс Крал, выступая за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды, принял участие в пяти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Алекс Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 24-летнего хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.