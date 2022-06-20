Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Абитуриентам, желающим поступить в вузы Петербурга, советуют подавать документы на поступление в очном формате. Об этом 20 июня заявил председатель комиссии по координации приема в вузы Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти Анатолий Оводенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Студенты

«Я призываю всех поступающих абитуриентов и их родителей воспользоваться шикарной возможностью, которая начинается с сегодняшнего дня, особенно для питерских абитуриентов, лично прийти, подать заявление, погасить все имеющиеся вопросы», — сказал Оводенко.

Председатель комиссии добавил, что вузы города всегда рады принять абитуриентов из Петербурга, и этим нужно пользоваться.

Между тем, аргументом за очную подачу также стал факт возможных DDos-атак на сайты учебных заведений. С этим в начале приёмной кампании уже столкнулся Финэк (Санкт-Петербургский экономический университет).