Москва, 20 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Режиссёр Сарик Андреасян сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Елизавете Моряк. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 20 июня.

Mikhail Popov Сарик Андреасян

Андреасян опубликовала фотографию руки Моряк с помолвочным кольцом и подписал снимок: «Она не могла сказать «нет». По данным издания StarHit, стоимость украшения оценивается в 3 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что для Андреасяна брак станет вторым. Он был женат на Алёне Андреасян, от которой у него трое детей.