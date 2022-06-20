Балаково, Саратовская область, , 19:14 — REGNUM По факту получения травм полуторагодовалым ребенком в результате выпадения из окна в медицинском учреждении Саратовской области организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительной информации, днем 20 июня ребенок вместе с матерью находился на стационарном лечении в одной из больниц города Балаково. Оставшись на короткое время без присмотра взрослых, малыш выпал из окна, расположенного на втором этаже медучреждения. Пострадавший госпитализирован в реанимацию.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 2 июня полуторагодовалый ребенок остался в комнате без присмотра взрослых. Малыш забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Саратова.

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