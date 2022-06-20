Запорожье, Украина, 20 июня, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Об уничтожении 57 офицеров высшего звена ВСУ ракетным ударом ВС РФ в Днепропетровской области заявил 20 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Франсиско де Гойя. Колосс (Паника). 1810-1825

По его словам, удар был нанесён по пункту управления ВСУ накануне, 19 июня, в районе села Широкая Дача ракетами «Калибр». Как сказал Рогов, возникла колоссальная паника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня Минобороны России распространило информацию о том, что в результате удара по пункту управления ВСУ убиты свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе представители украинского генштаба.