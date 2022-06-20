Москва, , 17:01 — REGNUM Известный актёр Сергей Селин высказался в поддержку идеи режиссёра Никиты Михалкова о создании евразийского аналога премии «Оскар». Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Gazeta.ru 20 июня.

Никита Михалков Kremlin.ru

«Думаю, эту идею вполне можно осуществить. Россия — исторически великая и сильная страна. Мы всегда были, есть и будем частью как Европы, так и Азии. Мне понятно предложение Михалкова, его патриотические чувства. Пока все существует только на словах, но мне кажется, что такую премию удастся «раскрутить», — заявил артист. Стоит отметить, что Селин стал одним из немногих, кто не стал критиковать предложение Михалкова.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Никита Михалков сообщил о желании организовать евразийский «Оскар». Главной наградой аналога американской киноакадемии станет бриллиантовая бабочка.

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