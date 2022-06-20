Архангельск, 20 июня, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Архангельске начали обустройство центра уличного баскетбола. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Цыбульский.

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«Центр будет находиться за Домом детско-юношеского творчества и включать пять игровых площадок с отличным искусственным покрытием. Все необходимое спортивное оборудование уже приобретено и доставлено. Здесь же будут обустроены раздевалки», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, главное преимущество нового центра — его доступность для всех любителей игры и использование технологий, которые позволяют играть в баскетбол безопасно. На покрытии каждой площадки используется 10 слоев смягчения и финальный слой — акриловое покрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, к осени в Архангельске введут в эксплуатацию здание речного вокзала.