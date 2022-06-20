Милан, Италия, , 16:53 — REGNUM Как сообщает журналист Бен Якобс, «Интер» и «Челси» договорились о годичной аренде 29-летнего таранного форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. «Нерадзурри» заплатят «пенсионерам» 10 миллионов евро за аренду футболиста.

Ромелу Лукаку Fifa.com

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами. Трансфер Лукаку из «Интера» в «Челси» летом 2021 года был признан худшим трансфером в истории «пенсионеров».

За «Челси» Лукаку выступает с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро, а соглашение Ромелу с лондонским клубом действует до 30 июня 2026 года.