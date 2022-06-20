Киев, , 16:53 — REGNUM Им дали понять, что оружие стреляет, а потом отправили на передовую — в таких выражениях описал уровень подготовки украинских подразделений, спешно отправленных в зону боевых действий в Донбассе один из предводителей 119-й бригады территориальной обороны, созданной в Черкассах.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

В интервью украинскому изданию «18 000» он рассказал, что личный состав прошел только элементарное ознакомление со своим личным стрелковым оружием, при этом им обещали службу на охране объектов и сопровождении грузов на второй линии.

«Есть так называемый начальный уровень подготовки и уровень подготовки подразделений к выполнению задач. Начальный уровень — человек должен понять, что оружие стреляет и как оно стреляет… Начальную подготовку по оружию мы провели», — цитирует издание одного из командиров украинских боевиков.

По его словам, с таким уровнем подготовки их отправили на передний край обороны в Попасную. Для усиления боеспособности формирование получило бронежилеты и шлемы.

Единственное, что было предоставлено щедро из всего остального — противотанковые гранатометы, которых им дали втрое больше, чем положено по штату.

О более тяжелом вооружении, средствах связи или транспорте речь не шла.

Как сообщало ИА REGNUM, населенный пункт Попасная являлся важным участком укрепрайона ВСУ юго-западнее Донецка. На сегодняшний день он контролируется Вооруженными силами России и ДНР, наступающими на север для образования очередного «котла» для укронацистов.

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