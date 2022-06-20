Кемерово, 20 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области за гибель человека из-за халатности будут судить директора управления по благоустройству одного из городов. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Спасательный круг. Происшествия на воде

По данным следствия, чиновник обязан был надлежащим образом оборудовать пляжи, зоны отдыха и купания, но не сделал этого. Так, на одной из рек не было обозначения границы акватории, отведённой для купания, а на пляже не организованы спасательные посты с необходимыми плавсредствами и спасателями. Здесь в августе 2021 года во время купания утонула несовершеннолетняя девочка.

Отмечается, что мужчина со следствием сотрудничал, вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.