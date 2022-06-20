Лондон, , 16:50 — REGNUM 25-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Арсенала» и сборной Шотландии Киран Тирни может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Об этом 20 июня сообщило издание Scotsman.

Игроки Селтика Киран Тирни и Зенита Бранислав Иванович (слева направо) в матче 116 финала Лиги Европы УЕФА между командами Зенит (Санкт-Петербург, Россия) и Селтик (Глазго, Шотландия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «горожане» рассматривает Тирни в качестве запасного варианта, если не удастся договориться с защитником «Брайтона» Марком Кукурельей. Ранее сообщалось, что «Ман Сити» также планирует расстаться с Александром Зинченко.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Киран Тирни принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Тирни выступает за «Арсенал» с 8 августа 2019 года после перехода из шотландского клуба «Селтик» за 27 миллионов евро.