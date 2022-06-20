Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Сервис Госуслуги теперь можно использовать и для подачи документов на поступление в вузы России. Об этом 20 июня заявил глава Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Теперь через Госуслуги с этого года можно подавать и на внебюджетные места. Это важное условие, по сравнению, предположим, с прошлым годом, такая возможность была для бюджетников», — заявил председатель совета.

Демидов отметил, что на сегодняшний день у абитуриента есть четыре способа направить свои документы в институты и университеты. Это можно сделать при личном посещении учебного заведения, через личный кабинет на сайте выбранного института или университета, через сервис Госуслуги и с помощью отправки документов по почте.

Отметим, что приёмная кампания в вузах Санкт-Петербурга стартовала 20 июня 2022 года.