Казань, 20 июня, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В столице Татарии в ночь с 21 на 22 июня проведут ежегодную международную акцию «Огненные картины войны». Мероприятие в память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоится во всех городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести, сообщает министерство по делам молодежи РТ. Напомним, Казани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в июле 2020 года.

Minmol. tatarstan.ru Акция «Огненные картины войны» в Казани

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В казанском парке Победы из свечей выложат изображения солдат, гвардейского миномета катюша и бомбардировщика По-2, производившегося в городе в годы войны, общей площадью 200 кв. метров.

Для акции используют более 20 тыс. свечей. Церемония зажжения будет транслироваться на большом экране, установленном в парке.

После зажжения свечей участники почтят память погибших минутой молчания. Начало мероприятия в 21:00 (мск).

ИА REGNUM ранее сообщало, Пенза станет первым городом трудовой доблести, в котором установят мемориал «Часовые памяти». Церемония открытия памятника пройдет в сквере «Пионерский» 22 июня.

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В годы Великой Отечественной войны из Татарии на фронт ушли свыше 700 тысяч бойцов, но вернулась из них домой лишь половина.

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