Симферополь, , 16:40 — REGNUM Более 130 тысяч человек стали жертвами нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны, данные опубликовала 20 июня Генеральная прокуратура России.

Нацисты в сожженном российском городе

Прокуратура сообщила, что Верховный суд принял к рассмотрению заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности (человечества) и геноцидом народов Советского Союза злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Крыма. В рамках подготовки иска совместную работу вели прокуратура, сотрудники Следственного комитета и ФСБ России, специалисты. Были изучены архивные документы и материалы по фактам преступлений, совершенных нацистами и их пособниками в городах Алуште, Евпатории, Джанкое, Саки, Симферополе, Судаке, Керчи, Феодосии и Ялте, Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском районах.

«На территории полуострова в период его оккупации действовали части вермахта и воинские формирования стран оси, специальные карательные и вспомогательные подразделения. В 1941–1944 годах они расстреляли и сожгли, задушили в газовых камерах, другими способами замучили и убили в Крыму около 87 тыс. мирных граждан и свыше 47 тыс. военнопленных», — привели данные в прокуратуре.

Оккупанты насильно угнали в рабство более 85 тысяч крымчан, многие погибли от непосильного труда, голода либо были убиты.

«Изложенные факты подтверждаются свидетельствами очевидцев, материалами уголовного дела в отношении дислоцированных на оккупированной территории служащих вермахта и иных нацистских воинских формирований, актами республиканской, городских и районных комиссий по расследованию злодеяний и нанесенного ущерба немецко-фашистскими захватчиками. Убийства мирного населения и военнопленных также установлены и подтверждены приговорами судов, трибуналов», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Верховный суд Крыма начал рассмотрение дела о геноциде советского населения в Крыму. Сегодня состоялось предварительное заседание — было рассмотрено заявление прокуратуры и свидетельские показания о преступлениях нацистов.

Новое заседание назначено на 27 июня.

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