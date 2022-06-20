Хельсинки, , 16:39 — REGNUM Границу для туристов из России власти Финляндии объявили открытой с 30 июня 2022 года, сообщает 20 июня финское МВД. Решение распространяется и на другие страны.

Туристы Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР

Это означает, что при въезде в Финляндию не требуется предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, равно как и тест на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Финляндия закрыла границы для туристов на фоне пандемии в марте 2020 года. Попасть в страну можно было только вакцинированным от коронавируса или сдавшим отрицательный тест.

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