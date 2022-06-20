Вашингтон, 20 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Известная рэп-группа Migos дала выступление без своего солиста Offset (Киари Кендрелл Сифус). Об этом сообщил портал HipHopDX 20 июня.

Кадр из интервью Migos

Так, музыканты посетили популярное интернет-шоу Colors, в рамках которого исполнили вживую новую песню, однако Offset на съёмки программы не приехал. Стоит отметить, что представители коллектива по-прежнему никак не комментируют отсутствие одного из участников.

Напомним, в середине мая 2022 года в Сети появились слухи о возможном распаде Migos. Поводом для подобных домыслов стала отписка Offset от всех участников группы в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).