Лондон, , 16:34 — REGNUM Исполнитель Эд Ширан стал самым популярным артистом 2021 года в Великобритании. Об этом 20 июня пишет The Sun.

Эд Ширан Eva Rinaldi

Как отмечает издание, сингл Bad Habits музыканта также стал самым прослушиваемым в этом году. Таким образом, Ширан вошёл в историю, став первым исполнителем, который получил эти две награды в разные годы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Ширан уже становился самым популярным исполнителем Великобритании и брал награду за самый прослушиваемы сингл. Тогда артист выпустил альбом «÷» и хит Shape Of You.

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