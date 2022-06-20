Лондон, 20 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Исполнитель Эд Ширан стал самым популярным артистом 2021 года в Великобритании. Об этом 20 июня пишет The Sun.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Как отмечает издание, сингл Bad Habits музыканта также стал самым прослушиваемым в этом году. Таким образом, Ширан вошёл в историю, став первым исполнителем, который получил эти две награды в разные годы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Ширан уже становился самым популярным исполнителем Великобритании и брал награду за самый прослушиваемы сингл. Тогда артист выпустил альбом «÷» и хит Shape Of You.