Москва, , 16:29 — REGNUM Украинские боевики, прячущиеся в Северодонецке на территории завода «Азот», на ряде участков начинают переговоры и вывешивать белые флаги, сообщил 20 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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По его оценкам, положение заблокированных там укронацистов плачевное.

«У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры», — сказал Марочко.

Также он сообщил, что в ходе радиопереговоров с окруженными боевиками часто выясняется, что они считают себя брошенными своим командованием.

Снабжение окруженных украинская сторона пытается осуществлять на маленьких лодках и плотиках, перетягиваемых по веревкам через реку Северский Донец, но это «не те» объёмы.

«Это все заставляет этих боевиков вести некоторые переговоры», — заключил Марочко.