Владимир, , 16:26 — REGNUM На пост директор департамента здравоохранения Владимирской области назначен Артём Осипов, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 20 июня.

Администрация Владимирской области Avo.ru

Осипов назначен на пост с 20 июня, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Авдеев. С ноября 2021 года Артём Осипов исполнял обязанности руководителя департамента.

Артём Осипов родился в 1986 году во Владимире, закончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное дело», имеет учёную степень кандидата медицинских наук. Работал в Москве в Научно-исследовательском институте общей реаниматологии имени В. А. Неговского РАМН, Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, Детской городской больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского. В ноябре 2021 года был назначен заместителем директора департамента здравоохранения Владимирской области.

Предшественником Осипова на посту был Константин Баранов, с ноября 2021 года он занимает пост вице-губернатора и курирует здравоохранение.