Таллин, , 16:28 — REGNUM Частные лица не смогут с 10 июля ввозить из России в Эстонию такие подсанкционные товары как органические удобрения, мебель, алкогольные напитки, сообщает 20 июня эстонское налогово-таможенное управление.

На таможне U.S. Navy

По словам главы управления Эрика Хелдны, людям, въезжающим из России, надлежит «серьёзно и тщательно проверять, что они покупают» в стране. Это поможет им без ущерба въехать на территорию республики.

Напомним, Эстония, как и другие страны ЕС, ввела в отношении России шесть пакетов санкций «из-за Украины». Между тем в республике не все разделяют энтузиазма по поводу «наказания» России.

Читайте подробнее: Премьер Эстонии: единство ЕС рассыпается из-за антироссийских санкций

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония нарушает санкции ЕС на транзит российских нефтепродуктов — СМИ