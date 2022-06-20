Эстония запретит везти из России алкоголь, мебель и удобрения
Таллин, 20 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Частные лица не смогут с 10 июля ввозить из России в Эстонию такие подсанкционные товары, как органические удобрения, мебель, алкогольные напитки, сообщает 20 июня эстонское налогово-таможенное управление.
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На таможне
По словам главы управления Эрика Хелдны, людям, въезжающим из России, надлежит «серьёзно и тщательно проверять, что они покупают» в стране. Это поможет им без ущерба въехать на территорию республики.
Напомним, Эстония, как и другие страны ЕС, ввела в отношении России шесть пакетов санкций «из-за Украины». Между тем в республике не все разделяют энтузиазм по поводу «наказания» России.
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