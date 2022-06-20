Москва, 20 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Известный рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) раскрыл своё мнение о Егоре Криде (Егор Булаткин). Об этом сообщил портал «Слово и Дело» 20 июня.

Кадр из интервью для RTVI Баста

По словам артиста, он положительно относится к Криду и вовсе не испытывает к нему ненависти, как ранее об этом писали различные СМИ. Крид, в свою очередь, высказывание Басты публично не комментировал.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Безруков сравнил Басту с Виктором Цоем, Как признался актёр, лишь двум этим музыкантам удавалось собрать на своих концертах 70 тысяч зрителей.