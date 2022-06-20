Пенза, 20 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В связи с угрозой распространения природных очагов чумы в Пензенской области принимают профилактические меры. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко.

Чума

В документе говорится, что в связи с угрозой распространения и активизации природных очагов чумы, а также завоза на территорию Пензенской области чумы из неблагополучных в эпидемиологическом отношении стран, необходимо обеспечить соблюдение законодательства РФ по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Минздраву Пензенской области поставлена задача по обеспечению готовности медорганизаций к проведению профилактических мероприятий по недопущению завоза, возникновения и распространения чумы. Также необходимо проинформировать население об иммунизации и уведомлять о каждом выявленном случае или подозрении на заболевание чумой.

ИА REGNUM ранее сообщало, что высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы.

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