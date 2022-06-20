Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM В рамках приёмной кампании 2022 года в вузах Санкт-Петербурга предоставили более 29 тыс. бюджетных мест на очном формате обучения. Об этом 20 июня заявил глава городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«На бакалавриат и специалитет, соответственно, у нас на очной форме обучения бюджетные контрольные цифры приёма — это 29 тысяч 239 мест», — уточнил председатель комитета.

При этом на направления бакалавриата выделили 21,7 тыс. мест, остальные приходятся на специалитет. Максимов отметил, что по сравнению, например, с 2020 годом, количество мест для обучения на бюджетной основе увеличилось на две тысячи.

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