20 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 17:00 — REGNUM Заявление бригадного генерала, бывшего главы Бюро национальной безопасности Польши Станислава Козея в беседе с порталом Onet о том, что НАТО должно ввести бесполётную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А не приведёт ли это к тому, что вскоре сбивать ракеты придётся уже над Польшей?» — задаётся вопросом Сергей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что эффективность российских управляемых ракет оказалась настолько высокой, что Польша и НАТО больше не могут спокойно смотреть на то, как их подопечных в лице украинских нацистов стирают в порошок за сотни километров от места пуска.

«Ишь, как его корёжит-то! Значит, наши ракеты летят точно в цель», — пишет Валерия П.

«Так этим всё и закончится! Они же тоже не дураки, чтобы давать бандеровцам оружие, чтобы Россия его успешно уничтожала по дороге! Сидят, думают, как это всё решить. И по-любому ведь решат. Враг нас не предаст», — уверен Донецк Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что вмешательство в ситуацию на Украине очень дорого обойдётся как для Польши, так и для всего Североатлантического альянса.

«Что, очень хочется умереть за фашистскую Украину? Всё, что делается, это для запугивания России, чтобы прекратили уничтожать фашистов. Дать им передышку — и снова в бой. Нам это не подходит. Будем наносить удары по военным объектам нацистской Украины, и никакие поляки нам в этом не помешают», — убеждена Светлана А.

Часть людей полагает, что Россия не будет молча смотреть, как её ракеты сбивает противоракетная оборона НАТО.

«Путин уже не раз говорил, что все, кто сунется на Украину, понесут наказание», — напомнил Николай В.

«Полезут на Украину — пусть пеняют на себя. Никто за этих упоротых на всю голову идиотов не впишется — ни Дядя Сэм, ни НАТО», — уверен Денис Р.

«Они до сих пор не вкурили, что в этом случае боевые действия будут уже без «бархатных перчаток». А это значит, что от Польши останется пепелище», — написал Василий Т.

Польская территориальная оборона Mon.gov.pl

Ряд пользователей указывает на то, что своим беспокойством польский генерал приближает третью мировую войну между ядерными странами.

«Так и выпрашивают третью мировую войну. Ублюдкам не живётся спокойно, потому что живут без своих ресурсов и в кредит. Им нужны войны, чтобы в этом хаосе, как в мутной воде, ловить рыбку. У России отнять её ресурсы хотят, намерены загнать её в угол. Для этого провоцируют на войну», — указывает Радион Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что Белоруссия находится наготове — ждёт, когда Польша и её союзники сделают неверный шаг.

«Стоит напомнить польскому генералу, что в случае активизации Польши на Украине свою активность продемонстрирует и Белоруссия. Так что пусть они себя аккуратнее ведут, иначе поляки могут недосчитаться своих территорий», — предупреждает Андрей П.

Напомним, 20 июня бригадный генерал, экс-глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил в беседе с порталом Onet о том, что НАТО должно ввести бесполётную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты. По мнению генерала, Североатлантический альянс «имеет право» предъявить России ультиматум: либо прекращение ракетных ударов, либо блок применит ПВО.