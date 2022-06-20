20 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление МИД России в связи с блокадой Калининградской области, в котором говорится о том, что Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов.

Оксана Переможенко, , 17:03 — REGNUM Россия оставляет за собой право на защиту национальных интересов. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с блокадой Калининградской области.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что 20 июня в МИД вызвали временную поверенную в делах Литвы В. Умбрасене. В связи с введением запрета на значительную часть номенклатуры для железнодорожного транзита через территорию Литвы в Калининградскую область, представителю Литвы выразили решительный протест, потребовав отмены ограничений.

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Заявление МИД России обсудили в мессенджере Telegram.

«Это уже серьезно, дошутились», — отреагировал Константин К.

«Скоро. Ждите новых учений Россия — Белоруссия, случайно перешагнувших до Балтийского моря», — с сарказмом добавил Legal.

«Да просто англосаксы не могут в честном открытом бою победить Россию. Поэтому и склоняются шантажировать чужими руками. С Россией нельзя разговаривать с позиции силы. Только с позиции партнёрства», — отметил Petro.

«Шпроты поверили в себя… И что это нарушение договора с ЕС никто типа в Европе и мире не видит», — отреагировал Bitloss.

«Присоединим к России кусочек Литвы между Россией и Россией. И Россия будет ближе к России. И не обижайтесь», — с сарказмом добавила Светлана В.

«Литва устала быть в ЕС», — иронизирует Roman C.

«Как бы железнодорожные войска не явились», — написал Сергей.

«Безумие и отвага», — прокомментировал действие Литвы Сергей Р.

Армия Литвы Kam.lt

«Правильно, давно пора изъять русские земли, раз не умеют их использовать с умом. И коридор тогда не нужен. Пусть спасибо скажут, что им подарили тогда эти земли, а они шипят, как змеи», — пишет Евгений Е.

«Неужели Литва хочет быть полем боя и уничтожить свою крошечную страну?» — недоумевает Evgeniy C.

«НАТО решило пожертвовать Латвией ради того, чтобы посмотреть, как отреагирует Россия», — считает Сергей К.

«Закрытие коридора между частями одного государства по факту означает объявление войны», — отметил Александр.

«В Литве всё это время нагнеталась истерия, население накачивалось ненавистью, везде украинские флаги. Реально хозяева решили кинуть литовцев, латышей в топку. Увеличивают площадь конфликта — территории пустынны (крупного бизнеса нет), терять нечего…» — предположил Vadim C.

«Могут не лупануть, а вот электричество отключить могут! Вроде есть такая возможность оставить Литву без света!» — предположила Ольга К.

«Почему все про войну пишут? Экономических рычагов мало? Литва — часть НАТО. Почему, к примеру, странам НАТО газ и нефть не перекрыть?» — недоумевает stopjiffy.

«Видит он, что мы этого не хотели. Думается, скоро там пройдет скоростная магистраль Москва — Калининград», — с юмором подытожил один из комментирующих.