Луганск, 20 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Артиллерия 6-го казачьего полка имени Матвея Платова уничтожила наблюдательный пункт украинских нацистов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил военный корреспондент агентства «ANNA News» Евгений Лисицын.

vsko.ru Кубанские казаки отправились в Донбасс

Пункт наблюдения был обнаружен и ликвидирован в районе населённого пункта Золотое в Луганской Народной Республике. Это зафиксировано на видеокадрах, снятых в районе проведения специальной военной операции.

ИА REGNUM сообщало, что ранее добровольцы казачьего отряда «Дон» сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских боевиков в Харьковской области. Артиллерия 6-го казачьего полка имени Матвея Платова уничтожила в Камышевахе более 80 украинских боевиков.

Напомним, что в районе проведения специальной военной операции на Украине находятся более 5 тыс. казаков.